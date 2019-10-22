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Маркарова назвала последнее условие для транша МВФ в этом году

Маркарова назвала последнее условие для транша МВФ в этом году
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина выполнила почти все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на пресс-брифинге во вторник.

При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.

"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

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Сегодня министр финансов заявляла, что правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно над этим работает.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркивал, что международные партнеры в ходе консультаций не высказывали негативных замечаний относительно модели открытия рынка земли с ограничением доступа бенефициарам-иностранцам до 2024 года.

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МВФ, ЕС, Минфин, Оксана Маркарова.
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