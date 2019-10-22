Маркарова назвала последнее условие для транша МВФ в этом году

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ.
"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на пресс-брифинге во вторник.
При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.
"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.
Сегодня министр финансов заявляла, что правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно над этим работает.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркивал, что международные партнеры в ходе консультаций не высказывали негативных замечаний относительно модели открытия рынка земли с ограничением доступа бенефициарам-иностранцам до 2024 года.