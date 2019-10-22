Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020

Новости Бизнеса:Минфин пока не обновлял прогноз экономики на следующий год.

Правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно над этим работает.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Оксана Маркарова.

"Ещё нет обновлённого макропрогноза - он должен быть утверждён на заседании Кабмина", - сказала Маркарова.

По ее словам, также Минфин ожидает бюджетные выводы от Верховной Рады.

"Мы в рабочем порядке их уже получили, но ещё получим их в официальном порядке", - пояснила она.

Ранее сегодня Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при показателе инфляции в 5,5%.

Верховная Рада Украины 18 октября приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.