Кабмин расширяет список субсидиантов - помощь обещают всем нуждающимся

Новости Бизнеса:Кабмин в новом постановлении обеспечит субсидиями группы населения, которые ранее не могли получить помощь от государства.

В правительстве Украины расширили программу субсидий с целью предоставить в отопительном сезоне социальную помощь всем нуждающимся украинцам. Согласно информации Правительственного портала, Кабмин принял соответствующие меры для более адресной помощи.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, целью Кабмина является внесение в программу наименее обеспеченных категорий населения, в частности, детские дома семейного типа и малообеспеченные семьи, что ранее не получали субсидий.

Постановлением правительства изменен процент оплаты за коммунальные услуги - до 20%. В правительстве подчеркивают, что формула начисления субсидий изменится лишь в мае 2020 года уже после завершения отопительного сезона, а среди приоритетных групп населения будут те, у кого меньше всего доходы.

Что касается принципа начисления помощи, в правительстве этот принцип оставили без изменений — субсидия будет рассчитываться индивидуально для каждого из домохозяйств: меньше доходы — больше доля платы — больше размер субсидии.

Такие изменения позволят более адресно предоставлять помощь, а субсидии получат действительно нуждающиеся украинцы — в основном малоимущие семьи, однако ухудшения ситуации для субсидиантов от нового постановления не предусмотрено.

Напомним, расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 9 мес. увеличились на 26,6%.