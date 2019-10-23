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Кабмин расширяет список субсидиантов - помощь обещают всем нуждающимся

Кабмин расширяет список субсидиантов - помощь обещают всем нуждающимся
12:17 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин в новом постановлении обеспечит субсидиями группы населения, которые ранее не могли получить помощь от государства.

В правительстве Украины расширили программу субсидий с целью предоставить в отопительном сезоне социальную помощь всем нуждающимся украинцам. Согласно информации Правительственного портала, Кабмин принял соответствующие меры для более адресной помощи.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, целью Кабмина является внесение в программу наименее обеспеченных категорий населения, в частности, детские дома семейного типа и малообеспеченные семьи, что ранее не получали субсидий.

Постановлением правительства изменен процент оплаты за коммунальные услуги - до 20%. В правительстве подчеркивают, что формула начисления субсидий изменится лишь в мае 2020 года уже после завершения отопительного сезона, а среди приоритетных групп населения будут те, у кого меньше всего доходы.

Субсидии теперь будет проще получить: подробности

Что касается принципа начисления помощи, в правительстве этот принцип оставили без изменений — субсидия будет рассчитываться индивидуально для каждого из домохозяйств: меньше доходы — больше доля платы — больше размер субсидии.

Базовая норма платы за коммунальные услуги будет повышена на 5%

Такие изменения позволят более адресно предоставлять помощь, а субсидии получат действительно нуждающиеся украинцы — в основном малоимущие семьи, однако ухудшения ситуации для субсидиантов от нового постановления не предусмотрено.

Напомним, расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 9 мес. увеличились на 26,6%.

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Все по теме:

Кабмин, Отопительный сезон, Коммуналка, Субсидии, Алексей Гончарук.
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