Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
На Землю летит опасный астероид
На Землю летит опасный астероид

"Государство в смартфоне" все ближе к запуску: приняты новые решения

"Государство в смартфоне" все ближе к запуску: приняты новые решения
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Правительство Украины для упрощения жизней украинцев активно работает над реализацией проекта "Государство в смартфоне".

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые позволят запустить первые цифровые услуги "Государство в смартфоне".

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы в правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцев", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отмечается, что одним из первых элементов "Государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже скоро в рамках проекта "Действие" заработает мобильное приложение с этими услугами.

Как пояснили в правительстве, это значит, что водители могут не носить с собой права ежедневно, а владельцы автомобилей - еще и техпаспорта. Затем планируется сделать так, что и несобственники автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении.

"Наша цель до 2024 года все услуги перевести в онлайн", - подчеркнул Гончарук.

Правительство также приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. Так, чтобы при регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были в сервисном центре.

Представлена работа министерства ради "Государства в смартфоне" (Видео)

"Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - пояснили в Кабмине.

Напомним, ПриватБанк вместе с рядом министерств будет работать над системой "Государство в смартфоне".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, Государство в смартфоне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Основная функция &quot;Урядового кур'єра&quot; уйдет в историю
Основная функция "Урядового кур'єра" уйдет в историю
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь