"Государство в смартфоне" все ближе к запуску: приняты новые решения

Новости Бизнеса:Правительство Украины для упрощения жизней украинцев активно работает над реализацией проекта "Государство в смартфоне".

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые позволят запустить первые цифровые услуги "Государство в смартфоне".

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы в правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцев", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отмечается, что одним из первых элементов "Государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже скоро в рамках проекта "Действие" заработает мобильное приложение с этими услугами.

Как пояснили в правительстве, это значит, что водители могут не носить с собой права ежедневно, а владельцы автомобилей - еще и техпаспорта. Затем планируется сделать так, что и несобственники автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении.

"Наша цель до 2024 года все услуги перевести в онлайн", - подчеркнул Гончарук.

Правительство также приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. Так, чтобы при регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были в сервисном центре.

"Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - пояснили в Кабмине.

Напомним, ПриватБанк вместе с рядом министерств будет работать над системой "Государство в смартфоне".