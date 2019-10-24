Правительство ожидает большой урожай зерновых в Украине

Новости Бизнеса:Минэкономики обновило макроэкономический прогноз урожая зерновых культур в текущем году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз урожая зерновых культур в 2019 году в Украине до 72,6 тыс. тонн - с 67,4 тыс. тонн, заложенных в майском макропрогнозе, свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз.

Согласно материалам на сайте министерства, в 2020 году Украина может собрать 70,7 тыс. тонн зерновых, в 2021 году – 74,1 тыс. тонн, в 2022 году – 77,8 тыс. тонн.

По данным Информационно-аналитического портала АПК, Украина по состоянию на 21 октября намолотила 58,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,1 млн га при средней урожайности 45 ц/га.

Как сообщалось, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 11 октября 2019 года экспортировала 15,096 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 4,6 млн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.