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Четверг, 24.10.2019
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
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ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще

ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
21:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Для реализации амбициозных проектов ЕБРР планирует увеличить выборку средств для Украины.

Европейский банк реконструкции и развития за январь-сентябрь 2019 года проинвестировал в Украину более 1 млн евро, что является рекордным за последние годы показателем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по результатам совместного просмотра портфеля ЕБРР в Украине, в котором принял участие заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий.

"За девять месяцев текущего года ЕБРР уже инвестировал в Украину более 1 млрд евро, что является рекордным показателем за последние годы сотрудничества. Стороны ожидают, что по итогам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций Банка в 2019 году", - говорится в сообщении.

Заместитель министра выразил надежду, что выборку средств по проекту Банка до конца года удастся увеличить.

"До конца года мы планируем еще увеличить выборку средств, в частности, благодаря проектам, которые реализуются Укравтодором, Энергоатомом, а также Укрэнерго", - сказал Гелетий.

В министерстве пояснили, что совместные просмотры портфеля ЕБРР в Украине проходят каждые полгода: стороны обсуждают текущее состояние подготовки и реализации проектов, а также согласовывают план мероприятий на следующее полугодие.

"На сегодняшний день объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выбранные средства по открытым проектам) составляют 2,08 млрд евро", - отметили в Минфине.

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В государственном секторе в настоящее время внедряются 6 проектов, финансируемых ЕБРР на сумму 1,41 млрд евро, а именно: "Реабилитация гидроэлектростанций", "Модернизация магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", "Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске", "Украина: Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций", "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховка" и "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву".

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Как сообщалось, ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.

Чтобы ускорить реализацию совместных инвестиционных проектов, Минфин создал рабочую группу под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой для решения проблемных вопросов сотрудничества с МФО и утвердил Концепцию сотрудничества с этой организацией.

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Украина, Инвестиции, ЕБРР, Европейский Банк реконструкции и развития.
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