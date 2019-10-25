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СМИ: В Белом доме готовятся к восстановлению торговых привилегий для Украины
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СМИ: В Белом доме готовятся к восстановлению торговых привилегий для Украины

СМИ: В Белом доме готовятся к восстановлению торговых привилегий для Украины
03:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: 112.ua

Новости Бизнеса:США планируют восстановить торговые привилегии для Украины.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Теперь вашингтонская администрация планирует уже в этом месяце их все-таки предоставить. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, сообщает УНН.

Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству.

Параллельно с этим Белый дом тогда приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отметило издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.

"Его (решение о предоставлении торговых привилегий) отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, - сообщил источник газеты. - Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".

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Другой источник рассказал изданию, что документы по поводу торгового статуса Украины и двух других стран несколько недель находились на рассмотрении Белого дома в рамках установленного правилами "процесса обзора".

По данным издания, президент хочет "полной ликвидации" глобальной торговой программы. Речь идет о Генеральной системе преференций, которая позволяет 120 странам поставлять примерно 1,5% от общего объема импорта США без оплаты таможенных пошлин. Тем не менее в марте 2018 года Трамп продлил программу до 2020 года, а Лайтхайзер на протяжении последних недель ведет переговоры с Индией по восстановлению льгот в рамках данной программы, которых она была лишена в марте.

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В начале октября, почти через два месяца после отзыва своих рекомендаций, Лайтхайзер направил необходимые документы в Белый дом во второй раз. Однако, продолжает газета, он отозвал их снова 17 октября на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Теперь, по сведениям издания, вашингтонская администрация планирует уже в этом месяце предоставить Украине эти торговые привилегии.

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Украина, США, Торговля, Белый дом, Привилегии, Роберт Лайтхайзер.
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