Цифровизация в рыболовстве: право на вылов рыбы можно будет получить на онлайн-аукционе

Новости Бизнеса:Право на вылов и разведение рыбы можно будет получить на онлайн аукционе.

Правительство одобрило в среду проект постановления "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) путем электронных торгов".

Проект данного постановления разработан Государственным агентством рыбного хозяйства Украины, сообщает УНН со ссылкой на Госрыбхоз.

Принятие постановления Кабинета министров Украины будет способствовать устранению пробелов в законодательстве путем определения процедуры проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях), говорится в сообщении.

Также принят проект постановления "О реализации экспериментального проекта по внедрению порядке осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах и проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов".

Указанным экспериментальным проектом вводится порядок осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах. Внедряется также процедура проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов, сообщили в ведомстве.