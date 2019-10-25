Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Цифровизация в рыболовстве: право на вылов рыбы можно будет получить на онлайн-аукционе

Цифровизация в рыболовстве: право на вылов рыбы можно будет получить на онлайн-аукционе
06:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Право на вылов и разведение рыбы можно будет получить на онлайн аукционе.

Правительство одобрило в среду проект постановления "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) путем электронных торгов".

Проект данного постановления разработан Государственным агентством рыбного хозяйства Украины, сообщает УНН со ссылкой на Госрыбхоз.

Принятие постановления Кабинета министров Украины будет способствовать устранению пробелов в законодательстве путем определения процедуры проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях), говорится в сообщении.

Продажа госимущества через Prozorro стала обязательной

Также принят проект постановления "О реализации экспериментального проекта по внедрению порядке осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах и проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов".

Органам власти разрешили покупать электромобили "за любые деньги"

Указанным экспериментальным проектом вводится порядок осуществления искусственного разведения, выращивания водных биоресурсов и их использования в специальных товарных рыбных хозяйствах. Внедряется также процедура проведения аукционов по продаже режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта путем электронных торгов, сообщили в ведомстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аукцион, Кабмин, Рыболовство, Онлайн-торги, Госрыбхоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
05 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь