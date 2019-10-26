Трамп пошел на уступки украинскому бизнесу

Новости Бизнеса:Глава Белого дома отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции.

Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторой украинской продукции.

Соответствующий указ президента США от 25 октября обнародован Белым домом.

В документе отмечается, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. "Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли … для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого объявления", - подчеркивается в указе.

Трамп принял решение приостановить беспошлинную торговлю для ряда товаров из Украины в декабре 2017 года.