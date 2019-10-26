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Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ

Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ
20:57 Сегодня Телеграф UBR Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Климпуш-Цинцадзе считает, что импортируя электроэнергию из РФ, власть сдает Украину.

Импорт электроэнергии из России, который начался из-за "поправки Геруса", ставит под угрозу энергобезопасность и евроинтеграцию Украины. Об этом пишет "delo.ua".

Действуя в частных интересах олигарха Коломойского, власть сдает интересы Украины, заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она напомнила, что Россия неоднократно использовала энергетику, и газовую энергетику, в частности, как оружие против Украины, как инструмент давления и шантажа. Восстановив импорт электроэнергии, мы снова дали ей возможность использовать это оружие.

"Открыв эту лазейку для закупки электроэнергии, мы сегодня себя делаем более уязвимыми к очередному российскому влиянию. Более того, когда вам говорят, что можно закупать ту же электроэнергию из Беларуси, — это так же манипуляция. Потому что Беларусь сегодня является энергодефицитной страной. Ей нечего продавать. Она может продавать электроэнергию чисто российскую", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, аргументы, что якобы за счет импорта электроэнергия для потребителей станет дешевле, это тоже манипуляция. Электричество из РФ поставляется на предприятия конкретного олигарха, который нуждается в дешевой электроэнергии, чтобы увеличить собственный доход.

"Когда вам говорят, что это означает, что цены уменьшатся, опять-таки — это манипуляции. По этим дешевым ценам закупается электроэнергия для конкретных предприятий одного конкретного олигарха, который на ферросплавных заводах сегодня. Один его ферросплавный завод использует энергии больше, чем Тернопольская и Ивано-Франковская области вместе. Второй ферросплавный завод использует столько энергии, сколько половина Запорожской области. Очевидно, он заинтересован в том, чтобы увеличить свои доходы. И за счет нашей с вами уязвимости к давлению России-агрессора у нас кто-то пытается заработать", — утверждает Климпуш-Цинцадзе.

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Депутат отметила, что импорт электроэнергии угрожает евроинтеграции Украины, ведь мы обязались отключиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году, но сейчас процесс подготовки к этому фактически остановлен.

"Очевидно, что Энергетическое сообщество и Европейский Союз сразу нам выставляют претензию: вы говорили, вы хотите интегрироваться. Так как вы хотите интегрироваться, для того, чтобы синхронизировать вашу энергетическую систему и энергетические системы Европейского Союза. Вам просто необходимо в изолированном режиме прожить, как свой рынок, украинский рынок, прожить определенный период времени, когда вы докажете, что вы способны, и мы можем делать эти перетоки, которые нужны для того, чтобы мы вам могли подставить плечо, когда вам нужна электроэнергия, а вы нам могли подставить плечо, когда нам нужна электроэнергия. Мы сейчас подрываем наши перспективы интеграции в Европейский Союз", — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

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По ее мнению, все это свидетельствует, что власть постепенно сдает интересы Украины врагу.

"Это означает, что власть начала идти на уступки Российской Федерации. Это означает, что только о "формуле Штайнмайера", не только об ослаблении санкций против РФ, уже сегодня речь идет такими лазейками, а речь идет о том, что власть хочет каким-то образом сдавать постепенно в различных секторах Украину нашему врагу", — резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

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Россия, Электроэнергия, Андрей Герус, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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