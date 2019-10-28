Зима близко: в Кабмине отчитались о старте отопительного сезона

Новости Бизнеса:По информации министерства развития общин и территорий Украины, в столице жилой фонд подключен к теплоснабжению на 42,8%.

В Министерстве развития общин и территорий Украины заявляют, что отопительный сезон стартовал во всех областях.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона на странице в Facebook. Отмечается, что по состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях. А именно в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Согласно опубликованной министерством карте, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Киевская – 6,2%, Ривненская – 24,8%, Ивано-Франковская – 80%, Житомирская – 41,2%, Хмельницкая – 4,9%, Винницкая – 60,9%, Черниговская – 20,1%, Кировоградская – 43%, Николаевская – 6,2%, Днепропетровская – 33%, Полтавская – 0,3%, Сумская – 22,7%, Харьковская – 57,8%, Донецкая – 40,1%, Луганская – 9,8%, Запорожская – 4,7%, Киев – 42,8%.

Не во всех областях Украины к теплоснабжению подключен жилой фонд / facebook.com/MinregionUkraine

Напомним, Украина с 4 апреля по 26 октября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,5 раза (на 12 млрд 937,45 млн куб. м) – до 21 млрд 682,81 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".