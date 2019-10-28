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Понедельник, 28.10.2019
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
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Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики

Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Зеленский надеется на значительный рост экономики в 2020 г.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в 2020 году Украина превзойдет запланированные показатели экономического роста, сообщил сайт главы государства.

"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", - сказал Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком.

Глава государства также отметил, что правительство прилагает большие надежды и максимум усилий по развитию страны и для достижения этой цели.

"Сегодня главное, чего хочет наша команда - это большие изменения", - сказал Зеленский.

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Кроме того, президент поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украину и пригласил приобщиться к реализации инфраструктурных проектов.

По его словам, для реализации такого роста правительство и парламент разработали ряд законопроектов, и уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады народные депутаты приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизации государственных предприятий.

"Это поможет привлечь инвестиции в инфраструктуру и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Также принят ряд законов относительно перезагрузки правоохранительной системы Украины, что очень важно для защиты прав инвесторов", - сказано в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что один из главных приоритетов - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.

Президент также отметил, что в настоящее время портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро, и есть потенциал к его увеличению.

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ЕИБ, Экономический рост, Владимир Зеленский, Вазил Гудак.
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