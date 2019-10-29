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Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране

Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Зеленский говорит, что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

Президент Украины Владимир Зеленский подводя итоги Первого инвестиционного форума в Мариуполе, заявил что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

"На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 000 000 000. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами. Наш "турборежим" производит положительное впечатление. Движемся к выполнению того, что принимает парламент, и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению Зеленского, сегодня в Мариуполе сделан первый шаг к мечте об инновационной стране.

"Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране - просто на Форуме с национальными операторами связи подписан Меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и Интернетом", – отметил Зеленский.

Зеленский договорился с ЕБРР об инвестициях в региональные дороги

Президент Украины подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

"Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно", - подытожил президент Украины.

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Инвестиции, Мариуполь, Владимир Зеленский.
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