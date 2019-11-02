Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков

Новости Бизнеса:Скважину под номером 34 ввели в эксплуатацию в Харьковской области.

Газовики ввели в эксплуатацию в Харьковской области новую скважину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев

"Очередная победа наших газовиков - мы ввели в эксплуатацию скважину №34, которая расположена в Краснокутском районе Харьковской области", - заявил чиновник.

"Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда "Укрбургаза" на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ. После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 000 кубов газа и 4 тонны конденсата", - добавил Коболев. Он отметил, что прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.

Глава "Нафтогаза" поприветствовал специалистов дивизионов "Техническое обеспечение" и "Интегрированный газ" и поздравил с полученным результатом.

"Сочетание опыта наших буровиков и современных технологий позволяет ставить большие цели и достигать их. Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны", - резюмировал свое заявление Коболев.