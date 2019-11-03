Курс валют на 3 ноября: гривна замерла не месте

Курс гривны к доллару и евро 3 ноября на наличном рынке вырос на 3-5 копеек.
На воскресение, 3 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,82 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 2 ноября, курс доллара остался неизменным.
100 долларов США — 2481,9089
100 евро — 2768,3212
100 польских злотых — 650,1306
10 российских рублей — 3,8917
100 швейцарских франков — 2515,0551
100 юаней — 352,4728
100 турецких лир — 434,4714
Высокая учетная ставка Нацбанка Украины и сопутствующее росту ставок облигации внутреннего государственного займа приводит к тому, что вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации.