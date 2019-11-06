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"С утра до вечера пропало 15 млрд": Гончаренко заподозрил неладное в проекте госбюджета

"С утра до вечера пропало 15 млрд": Гончаренко заподозрил неладное в проекте госбюджета
17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Из проекта госбюджета-2020 за день куда-то исчезли 15 млрд грн, утверждает нардеп Гончаренко.

Из правительственного проекта государственного бюджета на 2020 год, который во вторник ко второму чтению представил премьер-министр Гончарук, к вечеру того же дня "исчезли" 15 млрд грн расходов, отмечает народный депутат фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджета составит 1 трлн 195 млрд гривень. А в поданном в Верховную Раду документе указано черным по белому, что расходная часть – 1 трлн 180 млрд гривень. То есть с 11.00 (время презентации) до 21.30 (когда проект бюджета наконец появился на сайте ВР) финансовая смета страны "усохла" на 15 млрд гривень", - написал депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Гончаренко допустил, что это либо сознательная манипуляция, или грубая профессиональная ошибка.

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Напомним, 5 ноября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично представил доработанный проект Государственного бюджета-2020.

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Госбюджет, Кабмин, Алексей Гончаренко, Алексей Гончарук, Госбюджет-2020.
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