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Вступил в силу закон об экономических операторах

Вступил в силу закон об экономических операторах
09:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине вступил в силу закон об авторизованных экономических операторах.

В Украине вступили в силу большинство норм закона об изменениях в Таможенный кодекс в отношении авторизованных экономических операторов № 141-IX. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон направлен на внедрение в Украине действенного института авторизованного экономического оператора (АЭО), аналогичного функционирующему в ЕС, и выполнения Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Ожидается, что в дальнейшем возможно взаимное признание и использование Украиной и ЕС институтов АЭО.

Потенциальное признание статуса АЭО таможенными органами стран ЕС могло бы обеспечить участие украинских авторизованных украинских операторов в так называемых безопасных цепях поставок товаров, предоставить существенные упрощения при совершении таможенных формальностей для ответственного бизнеса, повысить их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

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Введение института уполномоченного экономического оператора должно обеспечить прозрачные и справедливые правила взаимодействия бизнеса с таможней. Речь идет о введении процедуры упрощенного декларирования, уменьшении задержек на границе, заранее понятных процедурах таможенного оформления.

Предполагается, что сотрудничество с международными партнерами повысит эффективность работы таможенных органов благодаря доступу к современным инструментам обмена информацией и уменьшит временные затраты на контрольные процедуры в рамках АЭО.

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Отметим, концепция АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и упрощения процедур международной торговли.

Суть программы АЭО заключается в установлении доверительных отношений бизнеса и таможни. Сегодня программы АЭО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в активной стадии внедрения, кроме того, в мире уже заключено 78 Соглашений о взаимном признании АЭО. По данным ЕС, более 80% всех таможенных оформлений осуществляется предприятиями, которые используют инструменты программы АЭО.

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Таможня, Закон, АЭО, Экономические операторы.
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