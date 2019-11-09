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Новая таможня Нефедова: кто туда попадет и сколько там будут получать

Новая таможня Нефедова: кто туда попадет и сколько там будут получать
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нефедов анонсировал увеличение зарплат на таможне.

Чтобы попасть на работу в Государственную таможенную службу Украины, предстоит пройти переаттестацию. Если же это удастся сделать, то на таможне можно будет рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас.

"При этом я против того, чтобы просто механически поднимать зарплаты всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларациям, – долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы у следующем году – провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу", – рассказал в интервью 24 каналу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Кто пройдет переаттестацию и перейдет на контрактную работу на таможне, тот может заслуживать на существенно большие зарплаты.

"Моя цель – довести до конца следующего года зарплату инспектора до зарплата таможенного брокера. Сейчас – это где-то 20 тысяч гривен, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше", – рассказал глава таможни.

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Он уточнил, что на сегодня рядовой инспектор на таможне получает зарплату в размере около 6,5 тысячи гривен. А зарплата главы таможни – 30-35 тысяч гривен.

"Я считаю, что эти суммы для главы таможни так же должны быть примерно в 2,2-3 раза выше", – сказал Нефедов, добавив, что сегодня его зарплата составляет 24 тысяч 800 гривен.

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Председатель ГТС признался, что хотел бы иметь более высокую зарплату и выступает за то, чтобы зарплаты в государственном секторе были рыночными.

"И это вопрос не только в том, что если будем платить больше, то эти люди не будут брать взятки. Я не беру взятки и сейчас, получая низкую зарплату. А вопрос в том, сможем ли мы привлекать много людей, которые не будут брать взятки и не будут жить на какие-то свои сбережения", – пояснил Нефедов.

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Таможня, ГТС, Максим Нефедов, Новая таможня.
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