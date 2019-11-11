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Отмена молока и индивидуальный контракт: какие изменения коснутся трудового кодекса

Отмена молока и индивидуальный контракт: какие изменения коснутся трудового кодекса
09:32 Сегодня Телеграф UBR Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Работодателям разрешат составлять индивидуальные контракты с работниками и отменят молоко компьютерщикам.

В новом трудовом кодексе избавятся от рудиментов советского прошлого. Например, с того времени в Украине до сих пор действует требования для работодателей предоставлять своим сотрудникам, которые работают у компьютеров, молоко. Если это требование не исполняется, можно вполне реально нарваться на штраф за нарушение трудового законодательства.

"Мы собираемся изменить законодательство для того, чтобы оно лучше отображало то, что сегодня происходит на самом деле. Например, я подписываю сегодня "платежки" на покупку за бюджетные деньги молока. Это осталось еще с Советского союза, что люди, которые работают перед компьютером, должны получать молоко. Если этого нет, то это возможность для проверяющих выписать штраф за нарушение условия труда. Понятно, что большинство бизнеса игнорирует такую ерунду. Но это возможность для коррупции", — рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, основная цель нового трудового кодекса – баланс защиты для работников и работодателя.

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"Мы предоставим защиту по ключевым направлениям, а остальное будет прописано в рабочих контрактах между работником и его работодателем. Но документ должен будет отвечать базовым государственным требованиям. Мы дадим больше возможностей договориться работодателю и его работнику о графике, например, о возможность работать вечером, прописать ненормированный день, но и платить за это соответственно тоже нужно. Государство будет проверять, не злоупотребляют ли работодатели своим положением", — говорит Милованов.

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Минэкономразвития, Работодатели, Трудовой кодекс, Тимофей Милованов.
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