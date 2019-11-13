"Оператор ГТС Украины" объявил тендер на закупку 1 млрд кубометров газа

Новости Бизнеса:Участие в конкурсе могут принять участие как украинские так и иностранные компании.

Государственная компания "Оператор ГТС Украины" сегодня объявила тендер на закупку 950 млн куб. м природного газа с ожидаемой стоимостью 8,17 млрд грн (без НДС).

Об этом говорится в системе государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, компания-победитель должна поставить указанный объем газа до конца текущего года. При этом оплата газа будет осуществляться равными частями: 50% - до конца 2020 года, 50% - до конца 2021 года.

К участию в конкурсе допущены как отечественные, так и иностранные участники всех форм собственности и организационно-правовых форм.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 13 декабря 2019 года.

В 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

С 1 января 2020 года "Оператор ГТС Украины" будет отделен от группы НАК "Нафтогаз Украины" в рамках анбандлинга и передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".