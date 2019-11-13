Украинская говядина отправляется покорять китайский рынок

Новости Бизнеса:Украина экспортировала первую партию говядины в Китай.

В Китай отправлена первая партия украинской говядины.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Первая партия отечественной говядины отправлена из Украины в Китайскую Народную Республику", - сказала Шевченко.

По ее словам, поставкам первой партии замороженной говядины в Китай предшествовала значительная подготовительная работа.

"Мы долго шли для того, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. <...>. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контроля в Украине. Результатом этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - напомнила глава ведомства.

Она выразила надежду, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года Украина и Китай обнародовали международный ветеринарный сертификат для экспорта замороженной говядины.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки, до конца этого года правительство планирует завершить переговоры с китайскими правительственными организациями об открытии экспорта в Китай украинской курятины.