Кулеба о законе о рынке элекроэнергии: Мы в диалоге с Евросоюзом в этом вопросе

Новости Бизнеса:Кулеба не считает, что закон о рынке элекроэнергии блокирует интеграцию Украины в европейский энергетический рынок.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что пока не видит, чтобы какой-то из принятых законопроектов блокировал интеграцию Украины в энергетический рынок Европейского Союза.

"Мы в диалоге с Евросоюзом в этом вопросе. Я пока не вижу, чтобы один закон блокировал нашу интеграцию в энергетический рынок Европейского Союза. Интеграция в энергетике остается топ-приоритетом", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, не нарушает ли Соглашение об ассоциации принятый в первом чтении законопроект № 2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии.

Вице-премьер отметил, что если по каким-либо отдельным законопроектам будут проблемы, то правительство будет проводить консультации и искать пути их решения.

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии".

Отмечается, что проект закона №2233 предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусматривает недопущение неконтролированного роста цены э/э, а также право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу э/э на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные для того, чтобы сделать невозможным создание искусственных дефицитов, которое имело место в сентябре.

Кроме того, проектом закона предоставляется право Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 1 июля 2023 года устанавливать предельные цены на рынке "на сутки" вперед". Помимо этого законопроектом предлагается урегулирование в отопительный период работы теплоэлектроцентралей в условиях нового рынка э/э.

В свою очередь, глава комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") заявила, что данный законопроект нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.