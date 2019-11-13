Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)
"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта

Кулеба о законе о рынке элекроэнергии: Мы в диалоге с Евросоюзом в этом вопросе

Кулеба о законе о рынке элекроэнергии: Мы в диалоге с Евросоюзом в этом вопросе
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Кулеба не считает, что закон о рынке элекроэнергии блокирует интеграцию Украины в европейский энергетический рынок.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что пока не видит, чтобы какой-то из принятых законопроектов блокировал интеграцию Украины в энергетический рынок Европейского Союза.

"Мы в диалоге с Евросоюзом в этом вопросе. Я пока не вижу, чтобы один закон блокировал нашу интеграцию в энергетический рынок Европейского Союза. Интеграция в энергетике остается топ-приоритетом", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, не нарушает ли Соглашение об ассоциации принятый в первом чтении законопроект № 2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии.

Вице-премьер отметил, что если по каким-либо отдельным законопроектам будут проблемы, то правительство будет проводить консультации и искать пути их решения.

Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии".

Отмечается, что проект закона №2233 предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусматривает недопущение неконтролированного роста цены э/э, а также право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу э/э на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные для того, чтобы сделать невозможным создание искусственных дефицитов, которое имело место в сентябре.

Нардеп "Евросолидарности" объяснила, почему уступила Вятровичу свое место в Раде

Кроме того, проектом закона предоставляется право Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 1 июля 2023 года устанавливать предельные цены на рынке "на сутки" вперед". Помимо этого законопроектом предлагается урегулирование в отопительный период работы теплоэлектроцентралей в условиях нового рынка э/э.

В свою очередь, глава комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") заявила, что данный законопроект нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Электроэнергия, Дмитрий Кулеба, Рынок электроэнергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Труба о &quot;деле бронежилетов&quot;: Будут новые подозрения
Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь