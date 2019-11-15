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"Президент слышит": законопроект о рынке земли будет кардинально доработан

"Президент слышит": законопроект о рынке земли будет кардинально доработан
09:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Верховная Рада

Новости Бизнеса:Представитель президента Роман Лещенко отметил, что принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет "кардинально доработан".

Закон о народовластии примут в течение "ближайших недель". Об этом в эфире токшоу "Право на владу" на канале "1+1" заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"В ближайшие недели будет принят законопроект относительно народовластия, где будет урегулирован вопрос всеукраинского и местного референдумов", – сказал он.

По словам Лещенко, этот закон позволит провести референдум относительно того, можно ли иностранцам покупать землю в Украине.

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"Референдум будет для того, чтобы общество видело, что идет обратная связь, что президент слышит", – сказал он.

Представитель президента также отметил, что принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет "кардинально доработан".

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"Будут решены три базовые проблемы: субъектный состав - только украинцы, иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только с тех оснований, если он будет вынесен на всеукраинский референдум. Третье – концентрация. Все сегодня говорят - 213 тысяч [га] в одни руки... Вопрос концентрации тоже будет пересмотрен в интересах всего нашего общества", – сказал Роман Лещенко.

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Верховная Рада, Рынок земли, Владимир Зеленский, ВР Украины, Роман Лещенко.
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