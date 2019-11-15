Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами

1 Рада проголосовала за Госбюджет-2020 Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Соответствующий законопроект № 2000 поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 народных депутатов.

2 Нардеп Скороход заявила о давлении на семью Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет лично поставит вопрос об исключении народного депутата Анны Скороход из фракции "Слуга народа".

3 Зеленский пообщался с Туском Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

4 Зеленский встретился с послами G7 Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), в ходе которой обсуждался ход реформ в стране.

5 Лукашенко обратился к РФ Александр Лукашенко заявил, что белорусы не являются "нахлебниками" России.

6 Главы МИД Украины и УГКЦ обсудили мирные инициативы президента Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом (Шевчуом) и обсудил будущие совместные проекты, направленные на празднование за рубежом важных дат по истории Украины.

7 Приватизация должна происходить без "договорняков" - Гончарук Гончарук считает, что подготовка объектов к большой и малой приватизации, как и сама продажа должна проходить очень прозрачно, чтобы потом не возникало никаких вопросов относительно законности.

8 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.

9 Трехкратного чемпиона мира застрелили В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

10 Косовский уволен с поста наставника полтавской Ворсклы Главный тренер полтавской Ворсклы Виталий Косовский уволен со своего поста, однако останется работать в структуре клуба.

11 Тьерри Анри возглавил канадский клуб «Монреаль Импэкт» объявил о назначении на пост главного тренера клуба бывшего футболиста «Арсенала» Тьерри Анри.

12 Когда Зинченко вернется на поле Футболист сборной Украины и Манчестер Сити вскоре будет готов вернуться в игру.

13 Верка Сердючка презентовала зажигательный хит Артистка вышла на сцену в конце концерта, чтобы поразить публику своей новой песней. Она называется "Make It Rain Champagne".

14 Monatik пригласили в офис Apple Дмитрий Монатик, который на днях побывал со своей семьей в Диснейленде, сообщил о многообещающем сотрудничестве с американской компанией Apple Music.

15 Опубликован трейлер украинского фильма "Джеря" В сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря".

16 Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество Меган Маркл и принц Гарри, а также их маленький сын Арчи Харрисон, не будут отмечать рождественские праздники в кругу членов королевской семьи.