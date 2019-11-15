Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами

Рада проголосовала за Госбюджет-2020
Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Соответствующий законопроект № 2000 поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 народных депутатов.
Нардеп Скороход заявила о давлении на семью
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде.
После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет лично поставит вопрос об исключении народного депутата Анны Скороход из фракции "Слуга народа".
Зеленский пообщался с Туском
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Зеленский встретился с послами G7
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), в ходе которой обсуждался ход реформ в стране.
Лукашенко обратился к РФ
Александр Лукашенко заявил, что белорусы не являются "нахлебниками" России.
Главы МИД Украины и УГКЦ обсудили мирные инициативы президента Украины
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом (Шевчуом) и обсудил будущие совместные проекты, направленные на празднование за рубежом важных дат по истории Украины.
Приватизация должна происходить без "договорняков" - Гончарук
Гончарук считает, что подготовка объектов к большой и малой приватизации, как и сама продажа должна проходить очень прозрачно, чтобы потом не возникало никаких вопросов относительно законности.
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.
Трехкратного чемпиона мира застрелили
В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.
Косовский уволен с поста наставника полтавской Ворсклы
Главный тренер полтавской Ворсклы Виталий Косовский уволен со своего поста, однако останется работать в структуре клуба.
Тьерри Анри возглавил канадский клуб
«Монреаль Импэкт» объявил о назначении на пост главного тренера клуба бывшего футболиста «Арсенала» Тьерри Анри.
Когда Зинченко вернется на поле
Футболист сборной Украины и Манчестер Сити вскоре будет готов вернуться в игру.
Верка Сердючка презентовала зажигательный хит
Артистка вышла на сцену в конце концерта, чтобы поразить публику своей новой песней. Она называется "Make It Rain Champagne".
Monatik пригласили в офис Apple
Дмитрий Монатик, который на днях побывал со своей семьей в Диснейленде, сообщил о многообещающем сотрудничестве с американской компанией Apple Music.
Опубликован трейлер украинского фильма "Джеря"
В сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря".
Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество
Меган Маркл и принц Гарри, а также их маленький сын Арчи Харрисон, не будут отмечать рождественские праздники в кругу членов королевской семьи.
Kodak Black посадили на четыре года
Американского рэпера Kodak Black арестовали и посадили на четыре года за предоставление ложной информации ради покупки оружия.