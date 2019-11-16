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"Рынок захвачен": в "Слуге народа" поделились планами по демонополизации спиртовой отрасли

"Рынок захвачен": в "Слуге народа" поделились планами по демонополизации спиртовой отрасли
16:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Рынок алкоголя в Украине захвачен четырьмя водочными компаниями.

Президентский законопроект №2300 о демонополизации спиртовой отрасли поддержан только при условии его существенной доработки ко второму чтению. Комитет ВР по вопросам развития экономики согласовал такую свою позицию с правительством. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, сообщает УНН.

"Мы на комитете согласовали позицию с Кабинетом министров, будем вносить изменения (в законопроект № 2300 - ред.) между первым и вторым чтением. Законопроект будет усовершенствован. Есть риски ... Поэтому на два года будет введен мораторий на строительство новых заводов", - сказал он.

Кроме того, по словам нардепа, демонополизировать нужно не только производство спирта, но и олигархические кланы на водочном рынке Украины.

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"Мы будем делать демонополизацию не только производства спирта, но и олигархических кланов, которые производят водку, так как практически весь рынок захвачен четырьмя компаниями. Поэтому есть предложение ко второму чтению внести изменения, и Кабмин будет выдавать лицензии фермерам, средним и малым предприятиям для производства спирта дистиллята, как зернового так и плодового. И это приведет к тому, что будет конкуренция, и на рынке не будет больше монополии", - сказал он.

Как писалось ранее, законопроект № 2300 об отмене государственной монополии на производство спирта ВР приняла за основу, несмотря на отсутствие выводов двух комитетов.

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Против принятия указанного законопроекта ранее выступил ряд экспертов, экономистов, а также профсоюз ГП "Укрспирт", заявив о своих намерениях даже бастовать, в случае, если их позиция не будет учтена. Профсоюз ГП "Укрспирт" в целом не был привлечен к разработке законопроекта № 2300.

Они требуют проводить демонополизацию спиртовой отрасли только после приватизации ГП "Укрспирт". Иначе, государственные активы отойдут водочникам за бесценок или превратятся в металлолом, а весь трудовой коллектив ГП "Укрспирт" останется на улице.

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Верховная Рада, Слуга народа, Евгений Шевченко, Спиртовая отрасль.
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