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Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года

Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов назвал пять направлений работы на посту министра.

Милованов за четыре года каденции на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует реформировать рынок труда, бороться с монополиями, развивать международную торговлю, содействовать инвестициям, развивать село и рынок АПК.

Об этом он сказал в интервью "Прямому".

"Первое направление для меня самое важное — это реформа рынка труда. Меньше структурной безработицы, быстрее люди находят работу, повышение квалификации, профессионализация и тому подобное. Второй — это антимонопольная политика: чтобы у нас было меньше монополий, а больше конкуренции на рынке. Третий — это экспорт и импорт, международная торговля: чтобы мы были более успешны за счет экспорта. Четвертый — это все, что связано с государственной собственностью, с управлением, а также с инвестициями и бизнес-климатом, то есть с частным рынком", - рассказал Милованов.

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Пятое направление — рынок земли, "продовольственная безопасность", "безопасность питания", а также "развитие села".

"Я хочу, чтобы мы продумали стратегически, как мы будем развивать агро", - сказал Милованов.

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Как сообщалось, Тимофей Милованов 29 августа 2019 года был назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Реформы, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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