Герус о запрете российских энергоресурсов: Цены поднимутся на 20-30%

Новости Бизнеса:Герус считает, что российские энергоресурсы "пойдут" в обход, если перестать их покупать.

Поставки российских энергоресурсов создают альтернативу для энергоресурсов, которые производятся на мощностях украинских олигархов.

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Если мы прекращаем все покупать, то Россия не поставляет сжиженный газ, дизель, уголь. Этих товаров 20-40% на украинском рынке. Если мы все это перестаем покупать, то, скорее всего, мы получим тот же российский продукт, поставляемый в обход. Но тогда национальные производители получат суперконкурентные преимущества", - сказал Герус.

По его мнению, после прекращения импорта из России национальные производители поднимут цены на энергоресурсы на 20-30%.

"Бенефициаром Кременчугского НПЗ является Игорь Коломойский, а бенефициаром энергетических компаний - Ринат Ахметов. На рынке наступит усиление монополизации, ибо не будет опции купить не у того, а у другого. В такой ситуации мы будем строить олигархическое государство", - считает Герус.

Как сообщалось ранее, 18 сентября Верховная Рада отменила ограничения на импорт из Беларуси и России и продажу такой электроэнергии на рынке двусторонних договоров. Ранее электроэнергия из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, могла быть реализована только на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

ЗАО "НЭК "Укрэнерго" 1 октября зафиксировало возобновление импорта электроэнергии из Российской Федерации.