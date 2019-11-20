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Развитие биоэнергетики в Украине: ЕБРР и GEF предоставят $55 миллионов

Развитие биоэнергетики в Украине: ЕБРР и GEF предоставят $55 миллионов
14:41 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:ЕБРР и GEF выделят свыше $50 млн на развитие биоэнергетики в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Глобальный экологический фонд намерены выделить более 50 миллионов долларов на программу по поддержке развития "зеленой" энергетики. 

С таким заявлением выступила замглавы ЕБРР в Украине Леся Кузьменко во время открытия программы  "Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике".

"Программа направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомассы, На ее реализацию мы рассчитываем мобилизовать порядка $50 млн", – сказала она.

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Ведущий инженер ЕБРР в Украине Татьяна Маркута добавила, что всего в рамках четырехлетней программы будет предоставлено $55,8 млн, а запуск намечен на IV квартал текущего года. Грантовую поддержку предоставляет Глобальный экологический фонд. 

50 миллионов долларов из этой суммы будет направлена на кредиты биоэнергетических проектов в частном секторе. $3,5 млн будут выделены на поощрительные гранты, а остальные средства - на поддержку в информационной сфере и образовательные проекты. 

По словам Маркуты, ЕБРР собирается оценить возможные варианты стимулирования развития "зеленой" энергетики, а затем выбрать 2 или 3 наиболее выгодных для Украины проекта. Ведущий инженер также отметила, что поддержка рассчитана на компании, работающие с отходами и на те, которые занимаются переработкой биомассы.

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"Теоретически, любая частная компания, которая так или иначе повлияет на развитие цепочки создания биомассы, может стать бенефициаром этой программы", – подчеркнула Маркута.

В свою очередь Кузьменко добавила, что сектор сельского хозяйства имеет огромный потенциал, так как лишь 5% остатков на полях используется с целью переработки и энергопроизводства. 

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Экология, Электроэнергия, ЕБРР, ГЭФ.
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