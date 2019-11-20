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Среда, 20.11.2019
Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс
Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс
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Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс

Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:По словам премьера работа с МВФ должна принести свои плоды уже в ближайшее месяцы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает огромный прогресс в работе с Международным валютным фондом, миссия которого завершает работу в Киеве в пятницу 22 ноября, и ожидает результатов этой работы в ближайшее время.

Об этом Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания Кабинета министров, отметив, что продолжение переговоров с МВФ полгода – это нормальное явление, и работа с кредитором продолжается постоянно.

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"Я считаю, что в работе с Международным валютным фондом огромный прогресс за последние два месяца. Мы намного лучше понимаем друг друга и сделали много шагов навстречу. Я вижу огромный прогресс и ожидаю, что эта работа даст результаты в ближайшее время", - сказал премьер.

Также он отметил, что оптимистично настроен относительно сроков достижения договоренностей, ожидая прогресса уже в этом году, но воздержался от прямого ответа относительно старта новой программы.

Как сообщалось ранее, возможные действия немецкого независимого регулятора по преференциальному выведению газопровода "Северный поток-2" из-под действия газовых директив Европейского Союза позволит российскому "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением.

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МВФ, Правительство Украины, Алексей Гончарук, Меморандум с МВФ.
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