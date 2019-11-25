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Украина готова либерализировать автомобильные перевозки с Турцией с 2020 года

Украина готова либерализировать автомобильные перевозки с Турцией с 2020 года
15:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина готова к либерализации автомобильных перевозок с Турцией уже в начале 2020 года.

В рамках визита в Лондон Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретился с главой Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой республики Джахит Тураном. 

Глава Мининфраструктуры отметил тесное и плодотворное сотрудничество между странами в сфере транспорта и подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Турцией. 

Криклий также поблагодарил Турцию за позицию, относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Он также отметил, что фейковые сообщения в СМИ страны-агрессора о паромном сообщении между Турцией и оккупированным Крымом, не смогут дестабилизировать украино-турецкие отношения. 

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Министры также отметили диалог между странами по вопросам сотрудничества в сфере морских поисковых и спасательных работ и конструктивное сотрудничество в сфере авиасообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок. 

Криклий подчеркнул, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их приобщении в транспортную отрасль. Министр напомнил, что в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог. 

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Глава Мининфраструктуры заявил о готовности Украины внести изменения в Договор о международных автомобильных перевозках и либерализировать автомобильные перевозки между странами уже в начале 2020 года. 

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Турция, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Джахит Туран.
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