Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы
Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы
Золотой мяч 2019: где и когда смотреть церемонию вручения
Золотой мяч 2019: где и когда смотреть церемонию вручения
На страже Вашего здоровья: Google запретила рекламу сомнительных методов лечения
Google запретила рекламу сомнительных методов лечения

Украинский фонд стартапов: Гончарук объявил начало приема заявок

Украинский фонд стартапов: Гончарук объявил начало приема заявок
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Кабмин объявил старт приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.

Кабинет министров Украины объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге.

"Должен полноценно заработать фонд стартапов. Этот инструмент позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах. В Украине огромное количество предпринимателей, которые готовы платить налоги и создавать крутые вещи. Но им не хватает ресурсов, так как в украинской экономике сейчас ресурсы, в том числе кредитные, дорогие", - сказал Гончарук.

По словам премьера, фонд стартапов будет составлять 440 млн грн.

"Это не астрономическая цифра. Она позволяет выдавать в руки максимум 75 тыс. долл.", - сказал он.

Тарифы на отопление: Гончарук предложил Зеленскому "короткий законопроект"

Гончарук отметил, что таким образом Украина меняет подход к работе с молодыми креативными предпринимателями, которые работают в стране.

"Мы будем поддерживать только стартапы, которые будут регистрироваться в Украине. Мы хотим, чтобы таких крутых продуктов, как Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, разработан и запущен в 2009 году - Ред.), которые создаются украинцами, было больше", - сказал он.

Присутствовавшая на брифинге глава наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук отметила, что фонд финансирует почти все направления, кроме азартных игр, производства опасных веществ, алкогольного и табачного производства, а также военных и ядерных технологий.

Гончарук обещает оцифровать территорию Украины в 2020 году

Она сообщила, что заявки можно подавать не только в декабре, а на постоянной основе.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года Кабинет министров Владимира Гройсмана принял решение о создании Фонда развития инноваций. В 2019 году Фонд стартапов был официально запущен. В состав набсовета вошли семь человек: Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Государственное агентство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, Алексей Гончарук, стартапы, Украинский фонд стартапов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
Украина предлагает заменить Будапештский меморандум
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
Ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.11 – 1.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь