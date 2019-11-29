Гончарук обещает оцифровать территорию Украины в 2020 году

Новости Украины:Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое.

Госгеокадастр объявил тендер на выполнение работ по аэрофотосъемке территории Украины, а также создание ортофотопланов и цифровой модели рельефа, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, общая стоимость работ составляет 276 млн грн. Срок исполнения - до декабря 2020 года.

Кроме того, в рамках подготовки к земельной реформе Госгеокадастр активно наполняет базу данных. Так, за 3 месяца на публичной кадастровой карте появилось 6 новых информационных слоев. Сейчас внесены сведения о 20,9 млн земельных участков (общая площадь - 43,8 млн га).

Среди прочего, Госгеокадастр начал использовать в тестовом режиме данные спутникового мониторинга земель, и всего за неделю совершил 755 мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель.

Отмечается, что по результатам выявлено 301 нарушение земельного законодательства с объемом причиненного ущерба более 1 млн гривен, из которых в добровольном порядке возмещено 691 720 гривен.