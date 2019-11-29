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Пятница, 29.11.2019
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
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В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)

В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа" со ссылкой на сообщение на странице в Facebook председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народного депутата от этой политсилы Дениса Монастырского.

"Мы, нижеподписавшиеся, публично берем на себя обязательства проголосовать за перевод команды следственных дел Майдана в Государственное бюро расследований и призываем Евгению Закревскую и присоединившихся к ней украинцев прекратить голодовку" - написал он.

Монастырский призвал народных депутатов, в случае поддержки этого предложения, поставить в комментариях "+" под постом.

Как сообщалось ранее, с 20 ноября Генеральная прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в Государственное бюро расследований. Парламент 15 ноября, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана, их адвокатов и общественности, не внес изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из ГПУ, полиции, Службы безопасности, а также прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали эти дела, смогли бы вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР.

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Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что из-за непринятия этих изменений с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря. 22 ноября Закревская сообщила, что начала голодовку с требованием принять соответствующие изменения.

27 ноября в профильном комитете согласовали изменения в поправку к законопроекту о ГБР о переходе следователей по делам Майдана в Бюро.

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ГБР, Слуга народа, Дела Майдана, Денис Монастырский, Фракиция Слуга народа.
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