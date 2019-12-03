В Минэкономики предложили разрешить дистанционную работу и гибкий график

Новости Бизнеса:Милованов предложил четко обозначить признаки трудовых отношений в законодательстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

Об этом министр сказал во время брифинга о реформировании сферы занятости населения.

"Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали", - сказал он.

Министр отметил, что предлагается также разрешить дистанционную работу и гибкий график работы, и ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

"Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, что является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов... Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок", - сказал он.

Также Милованов добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.