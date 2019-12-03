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Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму

Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
18:17 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Долги по зарплате в Украине превысили 3,4 миллиарда.

В Украине стремительно растут задолженности по выплате заработной платы. 

Об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в октябре долги по выплатам подскочили на 9,5%.

По состоянию на 1 ноября эта цифра поднялась до 3,438 миллиардов гривень. В службе рассказали, что это число выше на 109,5% за показатели месяца перед этим.

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Работники экономически активных предприятий на 1 ноября не получили зарплату на сумму 2281,8 миллионов гривень. Если сравнивать с октябрем, то показатель поднялся на 115,8%

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Зарплата, Долги, Госстат.
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