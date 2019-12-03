Вице-президент Visa: Каждая пятая транзакция в Украине - бесконтактная

Новости Бизнеса:Украина занимает седьмое место в мире по количеству токенезированных транзакций.

Украина - один из самых развитых рынков в Европе, и очень много новых технологий стартует из нашей страны.

Об этом рассказала в интервью УНИАН старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

"Face ID – абсолютно новая история. В Европе пока нет таких продуктов. Есть идентификация с применением снимка лица, но не проведение платежей", - сказала Платонова.

По ее словам, также наша страна показывает невероятные результаты развития токенезации – оплаты смартфонами.

"У нас каждая пятая транзакция – бесконтактная. И наша страна занимает седьмое место в мире по количеству токенезированных транзакций. Речь о статистике в части держателей платежных карт Visa, а это крупнейшая в мире компания платежных технологий", - добавила Платонова.

Как сообщалось ранее, согласно статистике Национального банка Украины, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь 2019 года выросло на 9% - до 64,7 млн штук, и 60% этого количества составляют активные платежные карты.