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Транзит газа: Витренко послал "Газпром" в НКРЭКУ

Транзит газа: Витренко послал "Газпром" в НКРЭКУ
20:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Топ-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко на своей странице в "Фейсбук".

Он напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR).

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

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По его словам, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон: украинской, российской и европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - резюмировал Витренко.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит, но предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.

Предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года также назвал очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отметив, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

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Как сообщалось, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

В октябре украинская сторона презентовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

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Газпром, Нафтогаз, Юрий Витренко, НКРЭКУ.
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