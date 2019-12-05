Минэнерго: Украинские ТЭЦ увеличили запасы угля

Новости Бизнеса:Запасы антрацитового угля за неделю увеличились почти на 9 процентов.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 26 ноября по 5 декабря текущего года увеличились на 2,7% – до 2,4 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В частности, запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 8,8% - до 672,1 тыс. тонн, запасы угля газовой марки - на 0,6%, до 1,74 млн тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.

Напомним, группа "ДТЭК" в январе-сентябре 2019 года сократила импорт угля на 20,1% (на 397,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 576,8 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании.