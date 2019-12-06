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Минфин намерен снизить расходы на обслуживание госдолга

Минфин намерен снизить расходы на обслуживание госдолга
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам главы министерства финансов Оксаны Маркаровой, к 2024 году Украина должна тратить не больше 10% на обслуживание госдолга.

Министерство финансов Украины, согласно Стратегии управления долгом на ближайшие годы, будет работать над снижением расходов на обслуживание государственного долга и увеличением льготного кредитования, заявила в ходе Часа вопросов к правительству глава министерства Оксана Маркарова.

"Мы будем работать над снижением стоимости обслуживания долга. Меньше 10% расходов в 2024 году должно идти на обслуживание долга. Мы будем продлевать средний срок долга, мы будем увеличивать гривневую часть нашего долга и она должна быть больше, чем 50% для того, чтобы риски от валютных колебаний меньше влияли", - сказала она.

По словам Маркаровой, Минфин также будет увеличивать льготное кредитование не только в бюджет, а и льготное кредитование инфраструктурных проектов, что очень важно для того, чтобы поддержать экономический рост.

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"Мы занимаемся преимущественно выпуском гривневого долга. Сроки размещения продолжаются. Мы уверенно размещаем двух, трех, четырех и даже шестилетние бумаги на местном, локальном рынке. Самое главное – стремительное снижение стоимости долга", - отметила она.

По информации министра, в начале года был очень ограниченный спрос и политически нестабильная ситуация перед выборами, когда внутренние банки неохотно инвестировали и ставки доходили до 19-20% в гривне.

"Нам удалось благодаря открытию рыка, открытию инфраструктурной информации очень стремительно снизить долг. На прошлой неделе мы разместили валютные облигации под 3,88%. Это самая низкая ставка в Украине. А гривневые трехлетние облигации с почти 20% снизились до 12,4%, и это не граница. Мы будем дальше снижать сроки и ставки", - сказала министр.

Напомним, Национальный банк согласовал правила международной платежной системы "PayRun" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.

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Госдолг, Минфин, Кредиты, Оксана Маркарова.
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