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Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Энергоблоки Запорожской и Хмельницкой АЭС остаются на плановом ремонте.

Продолжается капитальный ремонт двух энергоблоков Запорожской и Хмельницкой атомных станций, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"10 декабря атомными станциями выработано 273,42 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Также указано, что 11 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 77-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 382-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 535 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3055 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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АЭС, Электроэнергия, Энергоатом, энергосистема.
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