Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Продолжается капитальный ремонт двух энергоблоков Запорожской и Хмельницкой атомных станций, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"10 декабря атомными станциями выработано 273,42 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.
Также указано, что 11 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 535 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3055 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.