Облгазы намерены обжаловать штрафы наложенные АМКУ

Новости Бизнеса:АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям.

Операторы газораспределительных сетей (облгазы) намерены в судебном порядке оспорить решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в размере 278 млн грн на 16 компаний и обязательстве осуществить перерасчет бытовым потребителям.

Об этом говорится в заявлении "Региональной газовой компании" ("РГК"), в которую входят оштрафованные регулятором облгазы.

"РГК" расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, и, следовательно, будет обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что приведение объема газа в платежках граждан к стандартным условиям, за которое были оштрафованы операторы ГРС, предусмотрено всеми законодательными актами.

"Приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа. Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, в Украине по всей цепи от газодобывающих скважин по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20С и 760 мм рт. ст.).

"Запрещая приведение газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", - подчеркнули в компании.

10 декабря Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 операторов газораспределительных сетей (облгазов) на 278 млн грн и обязал их осуществить перерасчет бытовым потребителям.

В АМКУ отметили, что эти компании с октября 2018 по август 2019 при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке.

Операторы газораспределительных сетей (облгазы) входят в "Региональную газовую компанию" (РГК), которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Напомним, АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям.