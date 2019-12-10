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Тендер на поставку газа на деньги ЕБРР: список участников расширен

Тендер на поставку газа на деньги ЕБРР: список участников расширен
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В тендерах на поставку газа в Украину за деньги ЕБРР смогут участвовать 14 компаний.

В тендерах на поставку газа в Украину за кредитные средства ЕБРР смогут участвовать еще три европейские компании.

Об этом сообщает прессслужба НАК "Нафтогаз Украины".

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций Нафтогаза в 2019 году. В соответствии с этим проектом Нафтогаз может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, которые прошли предварительный отбор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно квалифицированы следующие компании: Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Венгерская Республика) Trailstone GmbH (Германия) и Geoplin d.o.o (Республика Словения).

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 6 сентября 2019 года объявила о закупке природного газа для поставок в Украину из стран Европейского Союза за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Ориентировочная стоимость проекта - до 120 млн евро.

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Процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия займа.

Ранее предварительную квалификацию на поставку газа на средства кредита ЕБРР в 2017-2018 годах прошли 11 компаний.

  • CEZ a.s (Чешская республика);
  • GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);
  • Alpiq Energy SE (Чешская республика);
  • MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
  • Axpo Solutions AG (Швейцария);
  • DXT Commodities SA (Швейцария);
  • EDF Trading Limited (Великобритания);
  • Uniper Global Commodities SE (Германия);
  • RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
  • ENGIE SA (Франция);
  • Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

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Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре – до 4,277 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

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Газ, Нафтогаз, ЕБРР.
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