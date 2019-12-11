Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

Гончарук: Государство готово выделить деньги на кредитование бизнеса в 2020 году

Гончарук: Государство готово выделить деньги на кредитование бизнеса в 2020 году
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Правительство готово выделить 5 миллиардов гривень для микро- и малого бизнеса, однако эта сумма будет зависеть от количества заявок.

В бюджете переданного в управление Министерству финансов Украины Немецко-украинского фонда, который станет площадкой для анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы доступного кредитования микро- и малого бизнеса, на следующий год заложено 5 млрд грн.

Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"На начало года в фонде будет достаточно средств для того, чтобы все желающие, кто будет отвечать критериям этих программ, получили средства. Я думаю, что в течение года эта сумма может меняться, но по состоянию на сейчас это минимум 5 млрд грн на следующий год мы готовы потратить на программу доступного кредитования" - сообщил Гончарук.

Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится

Он также отметил, что сегодняшнее решение правительства о передаче Немецко-украинского фонда Минфину с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью фонда позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.

Гончарук добавил, что данная правительственная программа доступного кредитования микро- и малого бизнеса заработает с 1 февраля 2020 года, а контролировать его работу будет Нацбанк.

"Если спрос будет значительно превышать сумму, то мы в принципе видим инструменты для того, чтобы обеспечить фонд дополнительными ресурсами, средств хватит" - подытожил глава правительства.

11 декабря Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами государства в Немецко-украинском фонде (НУФ) Министерству финансов Украины, тогда как ранее 50% уставного капитала фонда принадлежали Национальному банку Украины.

Кадровые решение: Кабмин назначил главу Госрезерва

Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и микробизнеса предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. При этом сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Немецко-украинский фонд начал работу в 1999 году и осуществляет поддержку финансирования микро, малых и средних предприятий Украины путем предоставления кредитов через банки-партнеры для осуществления инвестиций в основной и оборотный капитал. Владельцем 50% уставного капитала выступал Национальный банк Украины, а 50% - Министерство финансов Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кредит, Бизнес, Кабмин, Алексей Гончарук, Кредит для бизнеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
03 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь