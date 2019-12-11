Гончарук: Государство готово выделить деньги на кредитование бизнеса в 2020 году

Новости Бизнеса:Правительство готово выделить 5 миллиардов гривень для микро- и малого бизнеса, однако эта сумма будет зависеть от количества заявок.

В бюджете переданного в управление Министерству финансов Украины Немецко-украинского фонда, который станет площадкой для анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы доступного кредитования микро- и малого бизнеса, на следующий год заложено 5 млрд грн.

Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"На начало года в фонде будет достаточно средств для того, чтобы все желающие, кто будет отвечать критериям этих программ, получили средства. Я думаю, что в течение года эта сумма может меняться, но по состоянию на сейчас это минимум 5 млрд грн на следующий год мы готовы потратить на программу доступного кредитования" - сообщил Гончарук.

Он также отметил, что сегодняшнее решение правительства о передаче Немецко-украинского фонда Минфину с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью фонда позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.

Гончарук добавил, что данная правительственная программа доступного кредитования микро- и малого бизнеса заработает с 1 февраля 2020 года, а контролировать его работу будет Нацбанк.

"Если спрос будет значительно превышать сумму, то мы в принципе видим инструменты для того, чтобы обеспечить фонд дополнительными ресурсами, средств хватит" - подытожил глава правительства.

11 декабря Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами государства в Немецко-украинском фонде (НУФ) Министерству финансов Украины, тогда как ранее 50% уставного капитала фонда принадлежали Национальному банку Украины.

Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и микробизнеса предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. При этом сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Немецко-украинский фонд начал работу в 1999 году и осуществляет поддержку финансирования микро, малых и средних предприятий Украины путем предоставления кредитов через банки-партнеры для осуществления инвестиций в основной и оборотный капитал. Владельцем 50% уставного капитала выступал Национальный банк Украины, а 50% - Министерство финансов Украины.