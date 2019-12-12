Чего хочет президент: В Минэнергетики рассказали о поставленных задачах

Новости Бизнеса:По словам Алексея Оржеля президент Украины поставил перед министерством амбициозные цели по энергомодернизации жилого фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед Министерством энергетики и защиты окружающей среды амбициозные цели по энергомодернизации жилого фонда на следующий год.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель во время "Энергомарафона. Энергоэффективность по-европейски".

"Президент ставит невероятно амбициозные цели, чтобы уже в следующем году целые кварталы были энергомодернизированы и чтобы в результате мы получили уже те результаты, которые можно показать украинцам. Во-вторых, чтобы говорили уже о четких результатах", - сказал он.

По словам министра, энергоэффективность определена приоритетом как на международном уровне, так и в рамках нового объединенного Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Министерство не просто так было создано. Это еще одно направление, которое является приоритетом номер один. Нужно понимать, что не выработанный киловатт-час на гигакалорию и другие виды энергии и, соответственно, не потребленный является наилучшим показателем по экологии",- подчеркнул министр.

В июне 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.

Фонд начал работу в апреле 2019 года. Программы фонда предусматривают компенсацию 50% затрат на замену в многоэтажном секторе строительных материалов более эффективными, энергоаудит, проектные и энергосервисные работы.

В сентябре фонд анонсировал запуск программы "Энергодом" по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажек, которая позволит сократить потребление газа до 1,5 млрд куб. м за пять лет.

11 сентября в фонд поступила первая заявка на участие в программе "Энергодом" от объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) из Одессы.

Первые 300 заявок получат до 70% финансовой компенсации на проекты по энергомодернизации в многоквартирных домах.