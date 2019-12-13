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Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты

Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты
08:11 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:В следующем году уменьшится количество субсидиантов по многим причинам, одна из которых – увеличение средней зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет сокращать субсидии в следующем году, но количество субсидиантов сократится за счет различных факторов. Об этом он заявил в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

"В следующем году уменьшится количество субсидиантов по многим причинам, одна из которых – увеличение средней зарплаты. Количество людей, которым нужны субсидии в следующем году, не уменьшится", - ответил Зеленский на просьбу ведущей объяснить запланированное сокращение расходов госбюджета на субсидии на 8 млрд в 2020 году.

Его спросили, когда закончится эпоха бедности, президент заверил, что это случится еще при его каденции. Для доказательства конкретных шагов его команды по улучшению благосостояния украинцев, он обратил внимание на принятие рада законов о детенизации экономики, демонополизации, деолигархизации. Это позволит наполнить бюджет, убежден Зеленский.

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Напомним, в Украине начинается второй этап монетизации госпомощи на оплату услуг ЖКХ.

Как известно, первый этап монетизации длился с начала 2019 года. Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

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Зарплаты, Владимир Зеленский, Субсидии, Субсидианты.
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