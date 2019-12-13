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Пятница, 13.12.2019
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В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен

В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
14:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:В начале 2020 года возможно временное ослабление гривны, из-за которого может ускориться инфляция.

В начале следующего года в Украине может ускориться инфляция , в частности, от временного ослабления гривни.

Об этом говорится в сообщении Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub.

Как отмечается, к концу 2019 ожидается уровень инфляции ниже, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

"В течение I квартала 2020 формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.

В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны

Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановления трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

Напомним, накануне правления Нацбанка снизило учетную ставку до 13,5%. С начала 2019 года это уже пятое снижение.

В ноябре инфляция в годовом измерении замедлилась до 5,1% годовых.

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НБУ, Инфляция, Кабмин, Рост цен, Курс валют, Курс доллара.
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