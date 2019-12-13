Нафтогаз: Цена газа для защищенных потребителей в январе будет равна квартальной

Новости Бизнеса:Нафтогаз назвал две цены на газ для промышленности в январе.

Промышленные потребители, покупающие газ на условиях предоплаты, в январе-2020 будут платить столько же, сколько и население - по 5550 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на транспортировку). Без предоплаты цена будет выше - 6072 грн за 1 тысячу кубов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Для промышленных потребителей, покупающих газ Нафтогаза на условиях предоплаты, в январе также (как и для защищенных потребителей - ред.) будет действовать цена 5500 грн за тыс. кубометров газа. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, Нафтогаз в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс. кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.

С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.

Как известно, Нафтогаз предложит льготным потребителям в 2020 году не только цену газа в месяц, но и возможность покупать газ по гарантированной цене в квартал. С 1 января и до конца отопительного сезона такая цена (без НДС, транспортных расходов и наценки газзбутив) определена на уровне 5,5 грн за кубометр, при этом розничная цена составит 7,2-7,8 грн за кубометр.

Оптовая цена на природный газ для населения и производителей тепла в январе также составит 5,5 грн за кубометр (без НДС и наценки газсбытов).

Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это значит, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.