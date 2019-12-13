Зеленский: У нас будет подписан контракт на транзит газа

Новости Украины:Украина продолжает настаивать на заключении контракта сроком на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что договор о транзите российского газа через территорию Украины будет подписан.

Об этом он сообщил во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мне кажется, что очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - заявил он, добавив, что этот вопрос газа обсуждался и во время переговоров с четырьмя лидерами "нормандского формата", и тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть, вопрос сейчас главное в сроках этого контракта ... Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предложила на немножечко больше - 10 лет, потом они нам предложили - на 3 года, потом мы предложили компромисс - на 10 лет, и я думаю , что мы сойдемся ... ", - сказал Зеленский.

"Переговоры будут продолжаться. Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", - прогнозирует президент.

В то же время он заверил, что этот договор является "чисто экономическим вопросам", который очень важен для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском" формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит газа через территорию Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позиции Германии и Франции на переговорах в Нормандском формате 9 декабря в Париже.