"Сделать, как в Европе": Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство" в Украине

Новости Бизнеса:Дубилет рассказал о концепциях новой зарплатной реформы.

Правительство Украины совместно с Минфином и НБУ начали работу над проектом, который сможет побороть "зарплатное рабство" в стране.

Об этом написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Дубилет напомнил, что в Украине продолжает существовать явление, когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги. Жителей развитых стран оно очень удивляет.

Он подчеркнул, что по закону Украины работник сам в праве выбрать себе банк, однако на практике получается немного иначе.

"Если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают", - рассказал Дубилет.

Таким образом, в Кабинете министров Украины намерены ввести систему, которая позволит Украинский свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

Дубилет рассказал, что такая система работает в Европе.

"Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета - ред.), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка", - пишет министр.

Для того, чтобы проект можно было реализовать, украинские банки должны немного усовершенствовать свои системы.