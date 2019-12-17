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"Сделать, как в Европе": Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство" в Украине

"Сделать, как в Европе": Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство" в Украине
09:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости Бизнеса:Дубилет рассказал о концепциях новой зарплатной реформы.

Правительство Украины совместно с Минфином и НБУ начали работу над проектом, который сможет побороть "зарплатное рабство" в стране.

Об этом написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Дубилет напомнил, что в Украине продолжает существовать явление, когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги. Жителей развитых стран оно очень удивляет.

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Он подчеркнул, что по закону Украины работник сам в праве выбрать себе банк, однако на практике получается немного иначе. 

"Если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают", - рассказал Дубилет.

Таким образом, в Кабинете министров Украины намерены ввести систему, которая позволит Украинский свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

Дубилет рассказал, что такая система работает в Европе.

Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату

"Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета - ред.), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка", - пишет министр.

Для того, чтобы проект можно было реализовать, украинские банки должны немного усовершенствовать свои системы.

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Все по теме:

Зарплата, Кабмин, Дмитрий Дубилет, Зарплатное рабоство, Зарплатная реформа.
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