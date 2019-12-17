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В Украине к концу году увеличилась безработица

В Украине к концу году увеличилась безработица
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:За один месяц в Украине безработных стало на 29,6 тысяч больше.

После наблюдавшегося с февраля постепенного уменьшения числа нетрудоустроенных украинцев, в ноябре их количество подскочило сразу на 11,4% относительно октября – с 259,3 тыс. до 288,9 тыс. человек. Об этом сообщает Госстат со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

По данным ведомства, больше всего зарегистрированных безработных в городах – 162,1 тыс. против 126,8 тыс. человек в сельской местности. Однако, если количество человек, вставших на учет по безработице, относительно октября в городах выросло на 6,4 тыс. человек, то в сельской местности количество соискателей "подпрыгнуло" аж на 23,2 тыс.

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Среди всех безработных больше всего женщин – 164,5 тыс. против 124,4 тыс. официально нетрудоустроенных мужчин. Количество ищущих вакансию мужчин в прошлом месяце выросло почти на 21 тыс. Женщин, вставших на биржу труда, в ноябре стало больше почти на 9 тыс.

Отметим, что еще в феврале количество официально нетрудоустроенных было на 78 тыс. человек больше, чем в ноябре – или 367 тыс. Однако начиная с марта их число сокращалось в среднем на 13,5 тыс. человек в месяц – в основном за счет сельской местности. При этом весной темпы падения численности официально безработных были существенно выше, чем осенью.

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Исходя из данных Госслужбы статистики, в ноябре на 289 тыс. безработных приходится около 81 тыс. вакансий – то есть 4 ищущих работу на одно место.

Напомним, что с 1 декабря 2019 из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 2102 грн вырос максимальный размер пособия по безработице, который не может превышать четырехкратного его размера. Теперь предельная сумма выплаты пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн.

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Безработица, Работа, Трудоустройство, Госстат.
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